Polícia cumpre mandado de prisão em Serra Talhada, no Sertão de PE

No início da noite dessa terça-feira dia (06), Policiais Civis da 21ª Desec de Serra Talhada juntamente com as equipes Malhas da Lei e policiais da 177ª Circunscrição deram cumprimento a um mandado de prisão no Bairro Vila Bela na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

O mandado foi Expedido pelo Juiz Marcus César Sarmento Gadelha, Titular da Vara criminal da Comarca de Serra Talhada, em desfavor de PEDRO GOMES PATRIOTA NETO, de 36 anos, pela prática do Crime tipificado no Art. 155 §2°, incisos II e IV do CPB.

Após ser preso, o imputado foi apresentado ao Delegado ao Dr. José Olegário de Lima Filho para serem adotadas as medidas de praxe e posteriormente o acusado foi recolhido a Cadeia Pública de Serra Talhada onde ficará a disposição da justiça.

Via Blog o Povo com a Notícia