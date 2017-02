Polícia dá dicas para folião ter Carnaval 2017 mais tranquilo em Pernambuco

O Carnaval 2017 começa no próximo dia 25 e vai encontrar Pernambuco em meio à mais delicada situação na segurança pública desde o início do Pacto pela Vida (2007), e admitida como “desconfortável” pelo próprio governador Paulo Câmara em entrevista à Rádio Jornal durante a semana. O folião vai cair no passo no rastro da epidemia de assaltos a ônibus e explosões a bancos, roubos generalizados nas ruas, guerra do tráfico e na expectativa de desfecho da arrastada negociação salarial entre o governo e a Polícia Militar. Desde o início do ano, em virtude do impasse, a PM está em operação-padrão, com cerca de 50% a menos de presença nas ruas, devido à entrega, por parte dos policias, da jornada extra de serviço.

Aos que estão se fazendo a pergunta “vou ou não vou ao Carnaval?”, o governo diz que haverá policiamento nas ruas, e aproveita para dar dicas à população. “De uma forma geral, o que recomendamos ao folião é que vá disposto a brincar em paz, evite excessos com bebida e procure, sempre que possível, estar próximo aos pontos de policiamento nos focos”, explica o capitão Marcelo Jacinto, da Assessoria de Comunicação da PM.

CELULAR

Olho vivo na maior isca para os bandidos durante a folia: o celular. Segundo dados da SDS, cerca de 70% dos roubos e furtos a pedestres têm como o aparelho como objeto. Por motivos óbvios, multidões de donos de smartphones – no mais das vezes pulando, bebendo e distraídos – constituem-se em prato cheio para ladrões. A orientação da PM é para que o folião segure o ímpeto por selfies e checagem sem fim de redes sociais, seja nos focos do Carnaval ou nos pontos de transporte público. “Bandidos procuram por distração das vítimas. No caso do celular, o primeiro passo é dificultar o acesso, colocando-o em bolsos com zíper ou em pochetes. Depois, evitar expor demais o aparelho”, informa o policial.

É bom não vacilar, pois os bandidos estão adotando métodos mais sofisticados, como comprar ingressos em bailes privados e aproveitar descuidos dos frequentadores. A jornalista Marília Pereira foi vítima de furto de celular em uma concorrida prévia realizada numa das maiores casas de show do Grande Recife, na semana passada. “No dia seguinte, quando fui comprar um aparelho novo, o atendente da loja falou que várias outras pessoas tinham ido fazer o mesmo, pois tinham sido furtadas na mesma festa”, conta ela.

O secretário de Defesa Social, Ângelo Gioia, afirma que as forças de segurança do Estado estarão operando massivamente durante os dias de folia. “Meu recado é para que as pessoas venham brincar como sempre fizeram no Carnaval de Pernambuco, que é uma festa internacional. Estaremos reforçando o efetivo com policiais que estavam em atividades administrativas, de modo que não haverá perda da nossa capacidade de policiamento”.

Do JC Online