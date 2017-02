Polícia desarticula boca de fumo em Salgueiro, no Sertão de PE

Na tarde desse sábado dia (18), por volta das 15:20, Policiais Militares da equipe do GATI do 8ºBPM, prenderam em flagrante, ERNANDES “TIAGO” DA CRUZ SILVA, de 27 anos, residente na Rua Antônio Alencar Sampaio, casa nº 115, no bairro Planalto em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

Os policiais localizaram com o imputado, 11 Pedras de Crack, pesando 2,6g e 31 invólucros de Cocaína, pesando 484,72g, sendo apreendido ainda, 01 Balança de Precisão, utilizada para a pesagem da distribuição do entorpecente, a quantia de R$ 294,00, supostamente, proveniente do tráfico e 01 Aparelho Celular Moto G-3.

A ação se deu, após investigação realizada em campo, pelo Serviço de Inteligência do 8ºBPM, (NIS-3) que após confirmar o tráfico, acionou os militares do GATI, que surpreenderam “TIAGO”, em pleno ato criminoso.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local, aonde foi autuado em flagrante e recolhido ao presídio de Salgueiro-PE (PSAL). (Por Clodualdo Sousa – Giro Sertão)