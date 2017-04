A Polícia Militar (PM) destruiu uma plantação de maconha na última sexta-feira (21) na zona rural de Mirandiba, no Sertão de Pernambuco. Segundo a PM, foram encontrados quase seis mil quilos da droga. Um total de 20 mil pés foram incinerados.

Um agricultor, de idade não divulgada, foi flagrado no local e levado junto ao material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil em Salgueiro, também no Sertão do Estado. A ação aconteceu durante uma operação de combate aos homicídios na região. (G1)