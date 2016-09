Um celular foi encontrado escondido nas partes íntimas de um preso na cadeia de Altinho, no Agreste de Pernambuco, segundo a Polícia Militar. A revista foi realizada na manhã dessa sexta-feira (16). De acordo com a PM, o aparelho estava com um preso de 26 anos.

Durante a revista também foram encontrados outros oito celulares com oito presos, conforme a Polícia Militar. Os presos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)