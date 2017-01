Polícia estoura “boca de fumo”, prende suspeitos, apreende arma e drogas em Serra Talhada

No final da manhã desta quinta-feira (05), por volta das 11h00, no bairro Borborema, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú, Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14º e do Núcleo do Sertão-3/8ºBPM, com o poio da equipe GATI/14ºBPM, estouraram uma “boca de fumo”, prende seis suspeitos, apreenderam: arma, munições, celulares, maconha e crack.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após informações repassadas por Agentes de Inteligências do Núcleo de Salgueiro, onde foi montada uma operação que culminou no fechamento de um comércio ilegal de drogas, nesta cidade. Durante monitoramento um dos suspeitos foi detido portando droga, o qual delatou ao policiamento que comprou a droga em uma residência na cidade de São José do Belmonte-PE; após diligências, o efetivo do GATI/14ºBPM chegou ao suspeito naquela cidade, o qual também delatou que comprava a droga a “dudu”, no bairro Borborema, na Capital do Xaxado. O efetivo retornou para Serra Talhada e, no endereço de “dudu”, apreendeu várias “porongas” de maconha pronta para o consumo; pedras de crack, um revólver cal. 38, cinco munições do mesmo calibre, seis celulares, provavelmente fruto da venda ilegal do entorpecente, além de seis pessoas suspeitas.

Todos os suspeitos, juntamente com o material ilícito apreendido, foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

De Nayn Neto