Polícia fecha “boca de fumo” no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Na tarde deste domingo (18), Policiais Militares do BEPI/CIOSAC, fecharam uma “boca de fumo” que funcionava na Rua 06, bairro Bom Jesus, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu após denúncias anônimas, dando conta que no endereço, um comércio ilegal de venda de drogas, “boca de fumo”, estava funcionando a todo vapor. De posse de um Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo juiz da comarca de Serra Talhada, as equipe SSI/1° Cia BEPI/CIOSAC, bem como as equipes Juliete 1 e Agentes do Núcleo de Inteligência do Sertão-2/2 14° BPM, montaram uma Operação e deram cumprimento a Ordem Judicial. No decorrer das buscas, foi apreendido, na residência: uma porção e oito “big-bigs” de maconha pronta para o consumo; 25 (vinte e cinco) pedras de crack e R$ 135,00 em dinheiro, provavelmente fruto da venda ilegal dos entorpecentes. Na ação foi presa a pessoa identificada como, Fabiana dos Santos Silva, 42 anos, proprietária da casa e velha conhecida da polícia no tráfico de drogas.

Diante do exposto, todo material apreendido, além da proprietária da casa, foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências cabíveis.

Via Nayn Neto