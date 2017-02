Polícia Federal erradica 48 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

A Polícia Federal (PF) divulgou, nessa segunda-feira (13), o resultado da ‘Operação Carcará Branco’, realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro em três localidades do Sertão de Pernambuco. Durante a ação foram erradicados 48 mil pés de maconha e 53 mil mudas da planta. Ninguém foi preso.

A Operação foi deflagrada em Orocó, Cabrobó e no Ibó, todas no interior pernambucano, com o apoio de Policiais Militares do Corpo de Bombeiros. A operação teve como principal objetivo evitar que os traficantes abasteçam o mercado consumidor de toda a região Nordeste, principalmente durante o período carnavalesco, onde o consumo de drogas costuma aumentar.

Todo o clico produtivo da maconha é acompanhado pelos policias federais e as ações ocorrem quando se aproxima o período da colheita, coibindo a secagem a consequente introdução da droga no mercado consumidor. Se os 48 mil pés fossem colhidos e prensados, produziria 16 toneladas de maconha. (G1)