Polícia investiga morte de bebê de cinco meses em Afogados da Ingazeira

A Polícia Civil está investigando a morte de um bebê de cinco meses em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. O delegado Germano Ademir afirmou nesta terça-feira (22) que a criança, identificada apenas como “Gabriel”, deu entrada no hospital já sem vida em torno das 12h30 da segunda (21).

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança informou que havia dado comida à filha, que é irmã gêmea da vítima, quando foi olhar o menino. Ao chegar no quarto, percebeu que o menino não respirava e levou o bebê até o Hospital Regional Emília Câmara, conforme destacou a PM. A família mora na zona rural do município.