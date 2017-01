Polícia Militar de Pernambuco, promete ‘tropa de elite’ para enfrentar assaltantes de banco

Outra medida será o reforço das Rondas Ostendivas com Apoio de Motom (Rocam). “Teremos condições, assim, de empregar a força imediatamente”, declarou.

Ação na Seduc

Diante do crime ousado na Secretaria de Educação, o coronel Ivanidlo Maranhão afirmou que os bandidos estavam fortemente armados e em maior número em relação ao efetivo policial. Os PMs, que se encontravam no batalhão localizado a cerca de um quilômetro de distância do prédio do governo, perceberam a investida e partiram para a ação.