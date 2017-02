Polícia Militar prende suspeitos de praticar assaltos no Agreste de PE

Três homens de Caruaru e um de Lajedo, no Agreste de Pernambuco, foram presos no final da tarde da última segunda-feira (21). Eles são acusados de realizar assaltos a sulanqueiros na BR-423, na divisa entre Pernambuco e Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, os mesmos homens teriam praticado assaltos na cidade de Ouro Branco, em Alagoas, no domingo (19). Com os criminosos foram encontrados dois revolveres, carros com placas clonadas e mais de R$ 15 mil. Um quinto homem está foragido.

Ainda segundo a PM, eles foram levados para a delegacia na cidade Alagoana, onde as vítimas dos assaltos os reconheceram. (G1)