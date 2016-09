Polícia prende dois suspeitos de matar jovens de 19 anos em Petrolina, no Sertão de PE

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta quinta-feira (8), dois homens de 40 e 38 anos, suspeitos de matar as jovens Taiane Rocha e Bruna Torres, de 19 anos, assassinadas na segunda-feira (5). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da PC. As garotas foram mortas quando iam ao trabalho, no Distrito Industrial, Zona Oeste de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Civil, um dos suspeitos confessou o crime com riquezas de detalhes. Os homens conheciam a rotina das vítimas e tinham planejado um estupro que acabou não acontecendo. Os delegados responsáveis pelo caso, Sara Machado e Marceone Ferreira estão fazendo novos interrogatórios.

Um dos homens foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (8) e levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Ouro Preto, Zona Oeste da cidade. O segundo envolvido chegou durante a manhã na delegacia e foi cercado por populares. A polícia precisou conter a população que tentou invadir a delegacia.

Familiares das vítimas e advogados estiveram no local. Os suspeitos foram submetidos a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina e um esquema de segurança será montado para que os presos sejam transferidos para a Delegacia de Homicídios, onde serão novamente ouvidos pelos delegados. (G1)