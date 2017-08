Polícia recaptura traficante em Serra Talhada foragida de Penitenciária

Na tarde dessa quinta-feira (03), por volta das 15h30, Policiais Militares do 14º BPM, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, recapturaram uma mulher fugitiva da Penitenciária Feminina da cidade de Petrolina-PE.

Segundo a Polícia Militara, a ação se após levantamentos realizados por Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14ºBPM e do efetivo da Operação Malhas da Lei/14ºBPM, que culminou com a captura de Luzia de Souza Santos, 21 anos. A mesma havia fugido do sistema penitenciário desde o mês de abril do corrente, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Após receber voz de prisão, a desfavorecida foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto