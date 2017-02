Polícia recupera caminhão com 40 toneladas de charque, no Sertão de PE

Um caminhão carregado com 40 toneladas de charque foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil nessa terça-feira (14) na BR-110, em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. O motorista do veículo – um homem de 24 anos – foi detido durante a apreensão.

A PRF recebeu informações de que um caminhão havia sido roubado próximo ao município de Sertânia, no Sertão, e iniciou as buscas junto com a Polícia Civil para descobrir em que direção o veículo seguia. Ao chegar em Ibimirim, os agentes avistaram um caminhão com as mesmas características e deram ordem de parada ao motorista.

O homem informou que havia sido contratado para transportar o veículo até aquele município, mas admitiu em seguida que havia participado do assalto. Um pouco antes do local, um veículo de luxo abandonado também foi localizado e há suspeitas de que era utilizado pelo grupo criminoso para realizar o serviço de batedor, fazendo a escolta do caminhão.

Os veículos e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, que irá investigar o caso. O motorista foi enquadrado nos crimes de roubo majorado e formação de quadrilha.

Do G1