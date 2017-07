Durante rondas na PE-390, Policiais Militares do 14º BPM se depararam com o veículo F-4000, marca Ford, placa KGL 2194, o qual havia sido tomado de assalto na tarde da última segunda-feira (17) em Serra Talhada-PE. A vítima havia prestado queixa da DPC local, tendo informado que além do veículo, os assaltantes roubaram pertences dos passageiros.

O veículo juntamente com alguns objetos foram entregues na DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.