Polícia recupera carga roubada no Sertão de Pernambuco

Uma carga roubada foi recuperada nessa terça-feira (09) pela 1º Companhia de Polícia Militar (1º CIPM) em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. A carga havia sido levada por três homens armados, que abordaram o caminhão e fugiram pela BR-316, até serem localizados na caatinga.

De acordo com a polícia, por volta do meio-dia, os bandidos receberem voz de prisão e iniciou-se um tiroteio. Após o confronto, os assaltantes fugiram pela vegetação. Foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e a carga retirada do caminhão com sete caixas de alimentos enlatados, quatro garrafas de uísque, dois fardos de cachaça, uma caixa de vodca, uma caixa de vinho, além de três baldes de margarina e temperos.