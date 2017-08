Polícia resgata recém-nascido jogado dentro de esgoto em Pernambuco

Um recém-nascido foi encontrado por policiais militares em uma canaleta de esgoto no fim da noite dessa quarta-feira (23), no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife. Os policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram em um beco na rua Tota Ventura, na comunidade Roda de Fogo, um pouco depois das 21h para checar uma de denúncia de assaltos e ouviram um choro de bebê. Ao olhar dentro da canaleta, encontraram o recém-nascido enrolado em um lençol e dentro de duas sacolas plásticas, ainda com cordão umbilical e com o resto de parto.

A equipe realizava rondas de rotina e foi ao local em busca de dois homens que estariam realizando assaltos nas proximidades do terminal de ônibus do Sítio das Palmeiras. Após encontrar o recém-nascido, o cabo Domingues e o soldado Augusto Melo retiraram o bebê do canal, fizeram a limpeza e prestaram os primeiros socorros.

Eles contaram com a ajuda de moradores da comunidade e levaram o bebê no carro de um deles até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões. Após o atendimento de urgência na unidade de saúde, o bebê foi encaminhado para o Hospital Barão de Lucena. O estado de saúde do menino é considerado estável.

