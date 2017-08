Polícia troca tiros com dois suspeitos de integrar quadrilha que explodiu carro-forte na PE-365

A Polícia Civil trocou tiros no final da tarde dessa segunda-feira (21), em Belém do São Francisco, com dois suspeitos de participar da quadrilha responsável pela explosão ao carro-forte, na PE-365, na sexta-feira (18), em Santa Cruz da Baixa Verde. Os bandidos foram identificados no Distrito de Riacho Pequeno, mas no momento que a viatura foi fazer a abordagem, teve tiroteio e os suspeitos fugiram a pé para dentro da Caatinga. Ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos deixaram no local, um veículo que foi roubado no dia da explosão. Foram encontrados ainda 25 cartuchos de espingarda calibre 12, 18 espoletas de detonador de dinamite e cinco metros de cordel de dinamite, 13 estopim, além de dois casacos.

Entenda o caso

As polícias Civil e Militar realizaram buscas pelos integrantes da quadrilha envolvida na explosão de um carro-forte na PE-365, em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco, que resultaram na morte de dois deles e na prisão de outros sete homens. Os detalhes do crime, que ocorreu na sexta-feira (18), e da operação policial que o sucedeu foram divulgados em coletiva de imprensa no Recife na segunda-feira (21).

O carro-forte seguia para Triunfo quando foi alcançado na rodovia estadual pelos bandidos, que atiraram no veículo com armamento pesado e depois usaram explosivos para pegar o dinheiro. O motorista fugiu e a Polícia Militar chegou em seguida. A quadrilha ainda fez refém o motorista de um caminhão, que foi morto pelos bandidos.

Entre os materiais apreendidos, estão quatro carros roubados, quatro fuzis, três espingardas, dois revólveres, explosivos e munição. (G1)