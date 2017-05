Polícia vai investigar acidente com descarga elétrica em show de Wesley Safadão

A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o acidente com descarga elétrica que aconteceu na área externa do Centro de Convenções, em Olinda, durante show de Wesley Safadão na noite do último domingo (30). Vítimas e testemunhas do choque procuraram a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, Zona Norte do Recife, para prestar queixa.

Cerca de dez pessoas ficaram feridas depois que uma descarga elétrica atingiu o público que acompanhava o bloco “Vai Safadão”. O caso mais grave foi o da estudante Débora Cristina Marcelino, de 21 anos. Quando caiu durante o tumulto após o choque, ela teve fratura exposta na perna direita e passou por cirurgia no Hospital da Restauração (HR). Além dela, outras três pessoas foram socorridas e levadas para unidades de saúde. Um homem e uma mulher foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda e um homem, identificado como Marco Antônio da Silva, 38 anos, foi levado para a UPA dos Torrões.

As causas da descarga elétrica devem ser esclarecidas por perícia do Instituto de Criminalística (IC). Testemunhas disseram que, no local, foram especuladas duas causas para o acidente. A primeira hipótese é a de que o choque tenha sido causado pelo trio elétrico onde estava o cantor Wesley Safadão, quando o veículo se aproximou da área molhada de bar do show. A outra suspeita é de que um balão com propaganda de patrocinadores do evento tenha tocado o chão após um forte vento. O fio do balão teria tocado o chão molhado e causado a descarga elétrica.

Um empresário que estava no show e não quis se identificar contou que as pessoas que estavam dançando na área onde houve o acidente caíram no momento em que o trio elétrico fez uma curva, se aproximando da área do bar. “As pessoas começaram a cair. Eu estava mais afastado e só vi o que aconteceu. Graças a Deus, não estava perto de onde tudo ocorreu”, disse.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que esteve no local, mas que os feridos já haviam sido atendidos por profissionais e médicos do posto disponibilizado pelo evento. Cerca de 20 mil pessoas acompanhavam o evento no Centro de Convenções.

O cantor Wesley Safadão precisou interromper o show sobre o trio elétrico durante a festa #VaiSafadão para pedir aos fãs que não se aproximassem de um fio caído na plateia, na área VIP. De acordo com a assessoria de imprensa do evento, mais de dez pessoas se acidentaram com a descarga elétrica e foram socorridas.

O acidente ocorreu por volta das 21h e foi registrado em vídeo ao vivo no Facebook feito pelo Viver. “Sai daí, gente, não encosta no grid. Afasta, por favor. Está dando choque aí. Eu estou pedindo. Vocês me escutam?”, pediu ele. “Pessoal, puxa o fio mais para lá, por gentileza. Pessoal da produção, por gentileza, vamos ver essa questão aqui do grid, tá?”, solicitou ele, explicando que tentava “organizar” a situação.

“Eu estava cantado aqui, eu estava do outro lado, quando eu cheguei, estava acontecendo. Eu sei, estou sabendo que está dando choque, por isso eu estou pedindo para vocês não encostarem, até o pessoal solucionar o problema. Pessoal do trio, acho que vocês deveriam puxar um pouco o trio para deixar o lugar mais vago”, continuou o cantor. A apresentação foi interrompida por aproximadamente cinco minutos.

Em nota, a produção do evento respondeu que a energia foi desligada e o local isolado após o ocorrido. “O Bloco Vai Safadão segue religiosamente todos os termos de segurança e normas técnicas para a realização de um evento”, informou. “Para melhor realização de exames, alguns foliões foram retirados do local pela ambulância do evento, que contou com a ajuda do Samu e Corpo de Bombeiros. Desde o início do ocorrido, a produção do evento está dando toda a assistência e suporte a todos os foliões, acompanhando cada caso”, completou.