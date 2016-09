Policiais civis são detidos suspeitos de vigiar candidato em PE, diz MPPE

Quatro policiais civis foram detidos nessa terça-feira (13) em Cupira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria do Ministério Público do estado, os agentes são de Alagoas. O MPPE informou que eles “teriam sido contratados para vigiar o candidato da oposição”.

A assessoria da Polícia Civil de Alagoas disse que ainda não tem conhecimento sobre o caso.

A assessoria do Ministério Público informou que os quatro policiaisi “estariam atrapalhando a propaganda eleitoral desse candidato”. A Polícia Civil afirmou que os agentes foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Cupira.

Os agentes vão responder a um Termo Circunstaciado de Ocorrência (TCO), conforme a Polícia Civil. Os policiais foram liberados após assinar o TCO, segundo a polícia.

Segundo o promotor de Justiça Leôncio Tavares eles foram conduzidos à delegacia com base no art. 332 do Código Eleitoral (perturbação da propaganda eleitoral). (G1)