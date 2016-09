Policiais do 14º BPM apreendem arma e munições na zona rural de Serra Talhada

Na manhã dessa sexta-feira (16), por volta das 06h00, Policiais Militares apreenderam um revólver cal. 38 e seis munições, do mesmo calibre, intactas. Arma foi apreendida no Sítio Santana, zona rural do município de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após denúncias anônimas, onde o efetivo da Operação Malhas da Lei/14ºBPM, de posse de um Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo juiz da comarca de Serra Talhada, em desfavor da residência de J.G.M.S., 28 anos, residente naquele sítio, foram até a casa e, durante as buscas, encontram a mencionada arma e as munições.

O proprietário da arma não se encontrava em casa e a esposa do mesmo respondeu pela posse ilegal, na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o material ilícito foi entregue.

Via Nayn Neto