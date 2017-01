Policiais do GATI apreenderam extintor roubado em Serra Talhada

Na madrugada desta segunda-feira (23), por volta de 01h30, Policiais Militares do GATI/14ºBPM, prenderem dois homens por haver furtado um extintor de uma residência na Av. Olindo Menezes Leal, no bairro Caxixola, em Serra Talhada, no Serão do Pajeú.

Segundo a Policia Militar, os efetivo foi acionado pela vítima, dando as características dos suspeitos. O PMs realizaram diligências e conseguiram localizar e prender as pessoas de J.L.S., 43 anos e e E.L.P., 56 anos, ambos moradores de rua, com os suspeitos foi apreendido o extintor, produto do roubo.

Diante do exposto, os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos e entregues na DPC de Serra Talhada, para as medidas de praxe.

Via Nayn Neto