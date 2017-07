Policiais fazem festa para menina de 6 anos em Pernambuco

A Polícia Militar, além de cumprir o papel de garantir segurança para todos os cidadãos, sociedade e os bens públicos e privados, também pode realizar sonhos. Na última sexta-feira, um grupo de policiais deu o exemplo de que é possível manter uma equipe mais humanizada, que pode caminhar ao lado da população. Uma menina, Aline, era fã do trabalho policial. Aos receberem a notícia de que a admiradora estaria fazendo aniversário, PMs do GATI do 25º resolveram presenteá-la com algo inesperado: uma festa. A noite foi especial para Aline.

Ainda emocionada, a mãe da pequena fez questão de pronunciar-se. “Minha filha e todos amaram a surpresa. Vocês fizeram um momento super especial para ela, que é uma admiradora fiel da Polícia Militar”, explica.

Depois de comemorarem os 6 anos de Aline, os policiais do 25º BPM foram para as ruas cumprir o Plano de Ação da AIS-06, medida para realizar abordagens em Jaboatão que visa diminuir os índices de assaltos e homicídios na região.

Do Diário de Pernambuco