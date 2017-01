Policiais militares de Pernambuco gravam vídeo e vivem ‘dia de empreguete’

Quatro policiais militares de Pernambuco gravaram um vídeo dançando com vassouras, em uma das salas do 19º Batalhão da PM, localizado na Zona Sul do Recife. Elas fazem uma alusão às ‘Empreguetes’, da novela Cheias de Charme, que está sendo reprisada pela TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. As imagens foram enviadas para o WhastsApp.

Diante da repercussão do vídeo nas redes sociais, a Polícia Militar informou que o comando do 19º BPM apurou as condições em que foram gravadas imagens, feitas há alguns dias. A preocupação do comando-geral da corporação é com o vazamento do vídeo e não com a atitude das policiais.

Em nota a corporação salientou que a gravação faz parte de um projeto social do batalhão. A PM informou, ainda, que as policiais aproveitaram uma ideia que surgiu em momento criativo, ao final de um evento no batalhão, para ensaiar a performance que será levada a comunidades carentes assistidas pela unidade.

O comando salienta que, mesmo estando fardadas, elas não tiveram a intenção de macular a imagem da corporação. “O vídeo foi feito para ser apresentado para avaliação dos superiores”, informou o comunicado oficial.

O vídeo

No vídeo, de quase dois minutos, as quatro policiais militares dançam ao som da música ‘Vida de Empreguete’, feita para a novela. Também imitam parte da coreografia feita pelas atrizes Thais Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond. No meio a apresentação, elas aparecem felizes e dão muitas risadas. (G1)