Policial militar reage a tentativa de assalto e atinge bandido no Sertão de PE

Um policial militar reformado reagiu a um assalto e feriu um bandido, de 22 anos, nesta quinta-feira (15), na BR-316, entre o Trevo do Ibó e o município de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O homem foi socorrido para o hospital local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens estavam realizando assaltos na região quando um policial militar reformado, que passava pelo local, percebeu a ação e reagiu. O assaltante foi atingido no abdômen.

Após receber os primeiros atendimentos no Hospital José Alventino Lima, em Belém do São Francisco, o homem foi transferido para Salgueiro. De acordo com a unidade hospitalar ele estava consciente e foi levado para o bloco cirúrgico, onde será submetido a um procedimento. A Polícia Militar está no local fazendo a custódia do preso. (G1)