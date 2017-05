Policial reage a assalto em ônibus e mata quatro criminosos no Sertão de PE

“Eles chegaram atirando, o motorista parou o ônibus, três desceram do carro ainda atirando e o motorista foi obrigado a abrir a porta. Eles entraram e ficaram na cabine. Perguntaram se tinha algum policial no ônibus, porque se tivesse matariam”, disse o agente da PC que registrou a ocorrência, mas preferiu não ser identificado.

“Quando o ônibus começou a se deslocar o policial pediu para os passageiros ficarem abaixados e se posicionou na frente esperando o momento para agir. Quando os assaltantes estavam ainda na cabine, eles abriram a cortina, bateram no vidro com um revólver e gritaram pedindo um passageiro como refém, lá na frente com eles. Foi o momento que o policial reagiu e matou os três”, contou o agente.

Um quarto assaltante desceu do carro atirando em direção ao ônibus, mas foi atingido depois que o policial quebrou a janela do veículo com a pistola e atirou no bandido. O homem só foi encontrado pela polícia horas depois da ocorrência, morto dentro da Caatinga.

A PC ainda não sabe se dentro do veículo estava apenas o motorista, que conseguiu fugir, ou se tinha mais algum assaltante. Os corpos dos quatro homens, entre eles um menor de idade, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.