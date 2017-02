Policias Civil e Militar desarticulam quadrilha de roubos de carga em PE

As policias Civil e Militar desarticularam no fim da manhã dessa sexta-feira (17) um quadrilha de roubo de cargas na zona rural de Quipapá, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a polícia, um carga de sandálias roubadas foi encontrada no distrito de Vila Nova.

Ainda segundo a informações das polícias, 14 homens suspeitos de envolvimento no caso foram detidos. Seis foram encontrados dentro de um carro próximo de onde estava o caminhão e a carga. Os outro oito homens estavam escondidos dentro do matagal.

O valor da carga ainda não foi avaliado e a polícia procura agora o dono do material. Os suspeitos foram levados a delegacia de Quipapá. (G1)