Políticos lamentam a morte do serra-talhadense presidente do PR em Petrolina

Em nota, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, expressou as condolências a família e disse que vai exigir da polícia e demais órgãos de segurança a investigação necessária para garantir a justiça.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava em seu veículo e iria buscar a esposa no aeroporto. Ele estava acompanhado da filha de dois anos, quando uma caminhonete de cor escura se aproximou do veículo de Klebyo e efetuou vários disparos de arma de fogo. Ele foi atingido na cabeça e na cintura e morreu no local.