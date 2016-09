Polo Automotivo da Jeep, em Goiana, abre 500 vagas até o fim do ano

O Polo Automotivo de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, anunciou, nessa terça-feira (20), a criação de 500 vagas de emprego, que serão disponibilizadas até o fim deste ano. As oportunidades são oferecidas tanto na Fábrica da Jeep quanto nas outras 16 empresas que compõem o Parque de Fornecedores da unidade fabril. Os interessados não precisam ter experiência no ramo industrial e devem cadastrar o currículo neste site.

De acordo com a Jeep, o foco das contratações é promover o lançamento do terceiro modelo de automóvel que será produzido na fábrica, o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2018. A primeira seleção é realizada nesta semana, com a admissão de 100 novos funcionários para as áreas de produção e logística. As outras 400 vagas serão abertas nos próximos meses.

O processo seletivo é voltado para os trabalhadores com ensino fundamental incompleto e ensino médio completo e incompleto. Assim, segundo a empresa, os critérios que serão observados durante o processo seletivo são: vontade de aprender, ética, capacidade de liderança, comprometimento e disposição para encarar desafios e entregar resultados.

Além do cadastro na internet, o candidato pode procurar a agência do Grupo Selpe, na Rua Direita, 83, no Centro de Goiana, ou o GI Group, localizado na Rua Gervásio Pires, 234, no bairro da Boa Vista, no Recife. Atualmente, o polo automotivo emprega cerca de 12 mil trabalhadores. (G1)