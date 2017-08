Por telefone, bombeiro ajuda a salvar bebê engasgado em Pernambuco

Um soldado do Corpo de Bombeiros (CB) salvou um recém nascido por telefone na manhã desta segunda-feira (21). A mãe do bebê ligou desesperada para os Bombeiros por volta das 5h. Seu filho estava engasgado. Por meio do 193, ela foi instruída a realizar os procedimentos cabíveis e conseguiu salvar a criança, que tem 19 dias de nascida e sofreu um engasgo com o leite materno.

Por telefone, o soldado Edson Mendes, despachante do Centro Integrado de Defesa Social Ciods), orientou a mulher a realizar os procedimentos de desobstrução das vias aéreas, fazendo a criança voltar a respirar.

Em seguida, foi enviada uma viatura de resgate para a residência da criança, na avenida Miguel Arraes, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. A equipe foi averiguar o estado de saúde do bebê, que estava bem, mas foi encaminhado ao Hospital Infantil do Cabo para uma avaliação médica.

Da Folha de Pernambuco