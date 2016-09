PR faz caminhada no ‘Rodeio’ em Serra Talhada e o povo vai abraçar o candidato

A assessoria do candidato da ‘Frente Popular de Serra Talhada’ informou que na noite desta segunda-feira o candidato Victor Oliveira (PR) fez porta a porta no bairro São Cristóvão, mais precisamente na área conhecida como ‘Rodeio’.

“Mais uma vez o povo saiu para ruas, foram ver de perto o nosso convidado, apertar sua mão, ouvir suas propostas… é o povo que quer Victor, que quer mudança… essa é a hora de Serra Talhada mudar para melhor...” declarou um coordenador da campanha.

Para Victor esse contato com a população é muito importante, “gosto disso… sempre gostei. Assim que cheguei fiz um programa no rádio que visitava as comunidades, agora estou voltando como candidato, e quero melhorar a vida de todos. Quero e vou mudar Serra Talhada…“, declarou.

Na agenda divulgada pela assessoria republicana, Victor Oliveira na manhã desta terça-feira (6) faz visitas pontuais pela cidade, a tarde está reservada para reunião com a coordenação e gravação do guia, à noite faz porta a porta no Mutirão.

O candidato Otoni Canterelli (PCdoB), via Facebook informou que na manhã desta terça visita o distrito de Varzinha e à noite participa do Polo Cultura e do Polo Nacional da Festa de Setembro.

Até o fechamento dessa matéria não havíamos recebido agenda do candidato da coligação ‘O Trabalho Vai Continuar’.

Do Caderno 1