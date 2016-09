PR faz carreata gigante em Serra Talhada e dá sua resposta ao PT

Se as eleições fossem decididas pelo tamanho das carreatas, em Serra Talhada não seria fácil definir o vencedor.

Recentemente o PT do prefeito Luciano Duque, candidato a reeleição fez uma carreata na cidade que chamaram de ‘a maior já vista na cidade’. Não demorou e neste sábado (10) a coligação ‘Frente Popular de Serra Talhada’ que tem Victor Oliveira (PR) como seu candidato à prefeito, deu o troco e encheu as ruas de Serra Talhada de carros e gente, como desabafou eufórico um coordenador da campanha ‘”cobrimos de azul a cidade“.

Acompanhado do deputado federal licenciado e presidente do PR estadual, Sebastião Oliveira, do seu vioce, Marquinhos Dantas, de várias lideranças políticas e empresarias locais e do governador Paulo Câmara, Victor Oliveira desfilou em carro aberto, acenando e distribuindo sorrisos para o povo que lotava as calçadas em todo percurso da carreata, que saiu da Malhada, no bairro Bom Jesus, cruzou toda cidade e indo dispersar-se na Academia das Cidades no Ipsep.

Para os ‘azulões’, como são conhecidos os militantes republicanos, “essa é a nossa pesquisa… a pesquisa que tem o povo nas ruas“, declararam, numa alusão aos resultados de uma pesquisa anunciadas pelo ‘cabeças vermelhos’, apelido dos petistas, onde Duque aparece com larga vantagem sobre Victor Oliveira.

Analisando pela carreata promovida pelas duas coligações é impossível distinguir alguma vantagem, e com certeza, o ato deste sábado terá consequências positivas em favor do candidato do PR.

Do Caderno

Fotos: Leidiane Rodrigues/ Renam Barbosa