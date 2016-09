Preço do botijão de gás sobe entre 8% e 10% em Pernambuco

O botijão de gás está mais caro em Pernambuco. Entrou em vigor na quinta-feira (1º) o reajuste de 8% a 10% autorizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para as revendedoras do estado. Assim, o bujão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que custava entre R$ 40 e R$ 50 passa a ser vendido por valores que variam entre R$ 43 e R$ 55.

Em Pernambuco, existem 1.800 revendedoras de GLP. Como o mercado é livre, cada uma pode definir o preço final ao consumidor a partir dos limites estabelecidos pela ANP. O reajuste foi concedido com base na variação da inflação, aumento dos custos operacionais e salariais da categoria.

Em Pernambuco, são vendidos 1,6 milhão de bujões de 13 quilos por mês. O Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás (Sinergas-PE) alerta que o consumidor deve comprar o GLP apenas em revendedoras autorizadas. Produtos de procedência duvidosa podem colocar em risco a integridade do cliente. (G1)