Preço médio da gasolina cai pela 4ª semana seguida e fecha abril em R$ 3,626, diz ANP

O preço médio do litro de gasolina no país caiu pela quarta semana consecutiva e encerrou abril em R$ 3,626. Os dados são de levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) com base em pesquisas feitas em 5.676 postos de combustível em todo o país.

A queda de preços ocorreu uma semana após a Petrobras anunciar o aumento do preço da gasolina nas refinarias. Antes disso, a empresa tinha reduzido em fevereiro o valor cobrado pelo combustível nas refinarias.

O preço médio da gasolina passou de R$ 3,629 para R$ 3,626 na semana encerrada no dia 29 de abril. O valor médio por litro praticado em abril nos postos de combustível brasileiros foi de R$ 3,635, abaixo dos valores registrados em fevereiro (R$ 3,755) e março (R$ 3,687), segundo informações da ANP.

Diesel e etanol

O preço do etanol caiu pela 15ª semana seguida e atingiu R$ 2,615 no fim de abril.

O diesel seguiu a mesma tendência. O preço caiu de R$ 3,015 para R$ 3,012. Nas últimas 14 semanas, o valor do diesel caiu em 13 e ficou estável em uma delas, segundo o levantamento da ANP.

Para calcular o preço médio do diesel e do etanol a ANP consultou valores praticados em, respectivamente, 3.500 e 5.055 postos de combustível na semana encerrada no dia 29.

Nova política da Petrobras

A Petrobras pratica desde outubro uma nova política de definição de preços dos combustíveis, com reuniões mensais para definir os valores da gasolina e do diesel nas refinarias.

Um reajuste da companhia nas refinarias não necessariamente significa uma mudança no preço nos postos, pois as distribuidoras podem repassar ou não essa variação (como ocorreu algumas vezes).

Outras variáveis também podem influir no preço da gasolina, como o preço do etanol, já que a gasolina comum deve ter 27% de etanol anidro – e o preço do álcool combustível varia de acordo com a safra da cana-de-açúcar.

Quatro reduções e dois aumentos na gasolina

Desde que começou a nova política de preços, a Petrobras já anunciou quatro cortes e dois aumentos no preço dos combustíveis. O primeiro anúncio foi em outubro, quando o preço da gasolina caiu 3,2% e o do diesel, 2,7%. Em novembro, nova queda (de 3,1% e 10,4%, respectivamente). Em dezembro, foi a vez do primeiro aumento: reajuste de 8,1% na gasolina e de 9,5% no diesel.

Em janeiro, a Petrobras fez duas alterações nos preços: no dia 5, subiu o preço do diesel em 6,1% (mas manteve o da gasolina), e no dia 26, reduziu o preço dos dois combustíveis. Por fim, em fevereiro, a Petrobras anunciou a última redução: de 5,4% na gasolina e de 4,8% no diesel. Março foi o primeiro mês desde a nova política de preços que não houve nenhuma alteração.

Preço por estado

O preço da gasolina calculado pela ANP é uma média nacional. Veja os valores praticados por estado na semana encerrada em 29 de abril:

Acre: R$ 4,238

Alagoas: R$ 3,805

Amapá: R$ 3,652

Amazonas: R$ 3,811

Bahia: R$ 3,627

Ceará: R$ 3,739

Distrito Federal: R$ 3,608

Espirito Santo: R$ 3,633

Goiás: R$ 3,686

Maranhão: R$ 3,525

Mato Grosso: R$ 3,665

Mato Grosso do Sul: R$ 3,574

Minas Gerais: R$ 3,691

Pará: R$ 3,95

Paraíba: R$ 3,553

Paraná: R$ 3,503

Pernambuco: R$ 3,61

Piauí: R$ 3,531

Rio de Janeiro: R$ 3,958

Rio Grande do Norte: R$ 3,782

Rio Grande do Sul: R$ 3,712

Rondônia: R$ 3,856

Roraima: R$ 3,698

Santa Catarina: R$ 3,53

São Paulo: R$ 3,448

Sergipe: R$ 3,521

Tocantins: R$ 3,767

