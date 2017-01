Prefeito de Serra Talhada anuncia assinatura de mais uma Ordem de Serviço

O Esporte de Serra Talhada vai receber mais um grande equipamento público que promete revolucionar a prática esportiva e a formação de novos atletas. Estamos falando do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, um espaço de formação olímpica em diversas modalidades, que contará com uma grande e moderna estrutura.

O novo equipamento, cujo investimento será de mais de 4 milhões de reais, com contrapartida do município de mais de 200 mil reais, terá uma área de 3.716,88 m², com quadra poliesportiva; pista de atletismo; academia; setor administrativo; e diversos espaços para a formação dos futuros atletas.

O CIE será construído no Bairro da COHAB (ao lado do Fórum), e o prefeito já assina a ordem de serviço neste dia 09 de janeiro (segunda-feira), às 16:30h, na própria comunidade, onde será erguido o novo complexo esportivo, valorizando ainda mais o bairro, que foi contemplado com importantes investimentos nos últimos quatro anos.

Para Luciano Duque, prefeito de Serra Talhada, a implantação do CIE fortalece o novo ciclo que o município está iniciando, consolidando políticas importantes para o seu desenvolvimento e criando novas perspectivas para o futuro. “Temos recebido grandes investimentos na área esportiva, e o CIE é a certeza que a nossa terra será um grande celeiro de formação olímpica, proporcionando aos nossos jovens que sonham em ser atletas, desfrutarem de um moderno e completo equipamento para a formação e a prática esportiva. São investimentos como esse que nos faz ter a certeza que O FUTURO É AQUI”.