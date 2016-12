Prefeito de Serra Talhada assina ordem de serviço da Praça da AABB

A assinatura da ordem de serviço da Praça da AABB, nessa quinta-feira (29) em Serra Talhada, foi um dos atos mais prestigiados da gestão assinada pelo prefeito reeleito, Luciano Duque do PT. Antes da assinatura, Samara Godoy filha do homenageado (Antônio de Godoy) destacou o legado do pai, externou a alegria de contemplar um equipamento que será a realização do sonho do saudoso ‘Tonhinho’, e exaltou a figura de Luciano Duque.

“É uma tarde de muita alegria com a construção desta praça, que vai trazer um grande benefício pra o Bairro e pra população e mais ainda, por ter o nome de meu pai; este homem que tem uma história de luta, e que sempre lutou pelos seus ideais e pela democracia. Ele me dizia que Luciano um dia seria prefeito… e que nasceu em berço de ouro e não perdeu a humildade e, aprendi admirá-lo… Luciano escolheu cuidar de sua cidade. Eu só tenho a agradecer essa felicidade dupla sendo construída pelas mãos de Luciano, que meu pai tinha como filho”, discursou.

Ainda passaram pela tribuna, os vereadores Nailson Gomes, Zé Raimundo e o empresário Francisco Mourato que reforçaram os ensinamentos que receberam de “Peixoto” e de sua luta pelo o povo.

Já o prefeito Luciano Duque, aproveitou a ocasião não só para enaltecer “Peixoto’, mas também pra registrar agradecimentos: a Deus, esposa, equipe de governo, vereadores e ao povo de Serra Talhada que o reconduziu a prefeitura.

Duque falou da luta pela do aeroporto citando o olhar de Sebastião Oliveira (PR) e Paulo Câmara (PSB); lembrando que colocou junto ao PAC – Programa de Aceleração do Crescimento no governo de Dilma “cumprindo uma demanda histórica resolvendo a questão do lixo e meio ambiente”; disse ao anunciar a chegada da usina de resíduos sólidos.

Sobre o homenageado, Luciano destacou “Garra de terminação”, e acrescentou: “Nossa história se encontra, Peixoto era uma referência, determinado no seu tempo, e tinha a coragem de enfrentar o poder. Tinha coragem de defender o povo”.

O gestor de Serra Talhada continuou dizendo que “avançamos extraordinariamente, não fraquejarmos…tive a felicidade de fazer parte de um partido que mudou a história de Serra Talhada”, usando com exemplo a água da Adutora do São Francisco, citando a presidente Dilma Rousseff.

“Isso devo a ela (Dilma), um ganho extraordinário que minha terra teve. Como esquecer o Instituto Federal que vamos entregar em fevereiro”, disse.

Duque ainda citou o saudoso, ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, “que trouxe o curso de medicina”.

Luciano ainda pregou a união em prol de Serra Talhada e contabilizou captação de recursos, que foi possível entregar novas USF’S e Creches.