Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Serra Talhada

O prefeito eleito de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, Luciano Duque (PT), tomou posse no domingo (1º), na Câmara Municipal. Na cerimônia, também foram empossados o vice-prefeito e os 17 vereadores que vão legislar na Casa Joaquim de Souza Melo.

Esse será o segundo mandato de Luciano, que foi reeleito com 55,74% votos válidos. Já o vice, Márcio Oliveira (PSD), que atuava como vereador do município, assume pela primeira vez a posição. O presidente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada será Nailson Gomes (PTC), que foi eleito com 15 votos. (G1)

Foto: Júnior Campos