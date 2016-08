Prefeitura de Serra Talhada e PMPE não entram em acordo e atrações da Festa de Setembro podem ter tempo reduzido

As comemorações alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Penha – tradicional Festa de Setembro de Serra Talhada, que além da programação religiosa e cultural, traz grandes atrações nacionais no palco principal do evento mais esperado do ano de toda região – isso pelo o sucesso de público e organização – marca registrada impressa pela prefeitura de Serra Talhada, na edição desta ano garantiu atrações como Gustavo Lima e Aviões do Forró; terá o horário reduzido no palco principal – essa é a recomendação do 14º BPM de Pernambuco, que em reunião pra fechar o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta colocou à mesa que as apresentações deverão terminar exatamente 1h da madrugada.

A condição apresentada pelo 14ºBPM, para garantir a segurança na festa foi revelada pelo prefeito do município Luciano Duque, que ao falar com Júnior Campos, externou o descontentamento.

“Todos os anos nós sentamos com a Polícia, Ministério Público e Prefeitura, e acertamos um Termo de Ajustamento de Conduta. Esse ano tudo certo, e a polícia veio com essa história, que o Governo do Estado estava orientando para que festa terminasse 1h da manhã, no máximo 2h da manhã”, relatou Luciano e completou:

“Temos uma festa religiosa que acontece todos os anos, com o horário da novena que termina normalmente 9h, o religioso e cultural começa às 9h e vai até a meia noite, e normalmente o outro polo começava entre onze e meia noite, terminando às 3h da manhã. Como é que você vai colocar as atrações nacionais no horário do polo cultural e religioso? Vai dividir público e, vai perder o brilho da festa, por conta disso”, questionou o prefeito e defendeu:

“Nós sempre fizemos uma festa tranquila, a gente coloca mais de 100 seguranças particulares, em parceria com o corpo de bombeiros e polícia civil… e as festas de Sertânia aconteceram até, às 3h30 da manhã e Garanhuns também, de acordo informações que a gente tem terminou, também às 3h30. Essa medida vai prejudicar a festa de Serra Talhada”, finalizou Duque.

De Júnior Campos