Prefeitura de Sertânia remove 40 famílias após barragem recém-inaugurada vazar

Quarenta famílias que vivem nas proximidades de onde ocorreu o vazamento do reservatório Barreiro serão removidas das casas onde moram. A informação foi divulgada na tarde dessa sexta-feira (03) pela Prefeitura de Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, o vazamento ocorreu entre as estações de bombeamento 5 e 6 do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que a obra foi inaugurada há uma semana, na sexta-feira (24), mas o prazo inicial da entrega deste trecho eram em 2012. “Agora, vamos dar assistência às famílias que estão sendo removidas”, afirmou a prefeitura por meio da assessoria. Não há uma estimativa de quantas pessoas foram afetadas.

A gestão municipal ainda destacou que a barragem tinha o risco de romper, mas “agora está controlado”. O reservatório está localizado há 12 quilômetros do centro de Sertânia. As famílias que saíram do entorno do vazamento decidiram ir para casa de parentes, conforme informou a prefeitura.

O vazamento

Foi registrado na manhã desta sexta-feira (3) um vazamento na barragem Barreiro. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, “técnicos das empresas responsáveis pelas obras do Projeto São Francisco na região estão em campo tomando todas as medidas necessárias para fazer a contenção da água. Até o momento não foi identificado nenhum risco estrutural ao reservatório”.

As comunidades do entorno estão sendo alertadas sobre medidas de segurança por técnicos da área Ambiental e de Fiscalização do Projeto São Francisco, conforme destacou a Integração Nacional.

O Ministério da Integração ainda reforça a moradores de áreas rurais na região de abrangência o pedido para estarem alertas e, caso seja constatada a dispersão da água, procurarem abrigo em locais mais elevados. (G1)