Preparador físico assume o Serra Talhada de forma interina após a saída de China

A saída de Sérgio China do Serra Talhada para o Campinense, na noite desta quinta-feira, pegou todo mundo de surpresa, inclusive o presidente do clube, José Raimundo. Contando com o treinador para a sequência do Campeonato Pernambucano e para a Série D do Brasileiro, o mandatário sertanejo afirmou não ter, ainda, nomes para substituir China e que o preparador físico irá comandar o time pelo menos até o próximo jogo.

– Não [temos nomes de técnicos neste momento], pois fomos pegos de surpresa. Então eu vou sentar para pensar nisso e o Igor Tenório assume o time até domingo – explicou José Raimundo de forma sucinta.

O técnico Sérgio China deixou o time na vice-lanterna na classificação geral do Estadual, com dois pontos em quatro jogos – dois empates e duas derrotas -, com 16,7% de aproveitamento. O Cangaceiro joga neste domingo, contra o Belo Jardim, às 15h, no estádio Antônio Inácio de Souza, o Vera Cruz.

Do Globo Esporte