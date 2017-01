Presidente Michel Temer inaugura campus do IF Sertão-PE em Serra Talhada

O presidente Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho inauguram, nesta segunda-feira (30), o campus definitivo do Instituto Federal de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Com investimento total de R$ 11,7 milhões o campus com 5.577,37m² de área construída as novas instalações possuem 12 salas de aula com capacidade total para atender 1.030 alunos, além de dispor de quadra poliesportiva, refeitório, biblioteca, auditório, anfiteatro e laboratórios.

O campus do IF Sertão-PE de Serra Talhada oferece os cursos técnicos de refrigeração e climatização e técnico de logística e com campus definitivo, tem programação para ampliação para criação de dois novos cursos. Hoje a unidade de Serra Talhada funcionava em sede provisória, cedida pela prefeitura enquanto a obra, iniciada em 20014, não era concluída.

Durante o evento o ministro e o presidente vão assinar a liberação de R$2.147.904,99 destinados à aquisição de equipamentos para tecnologia da informação e para aquisição de mobiliário para copa, cozinha e área de convivência; além de um ônibus e uma caminhonete.

Serviço:

Inauguração do IFPE de Serra Talhada

Local: às margens da PE-320, Km 4, Zona Rural de Serra Talhada-PE.

Quando: Segunda-feira (30), às 10h