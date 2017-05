Presidiário monitorado e comparsa são presos com arma e munições em Serra Talhada

Na tarde dessa sexta-feria (12), por volta das 16h30, dois homens foram presos com arma e munições na Rua Um, bairro da Cohab, na cidade de Serra Talhada Sertão do Pajeú.

Segundo a polícia, a ação se deu após informações anônimas dando conta que naquele endereço, o presidiário monitorado com pulseira eletrônica, Jéfferson Vianeis da Silva Santos 22 anos e seu comparsa, Júlio César Ribeiro Soares 19 anos, estariam com um revólver e várias munições, no intuito de praticar delitos na Capital do Xaxado. Diante das denúncias, foi montado uma operação entre agentes da Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e policiais militares do 14ºBPM, os quais se dirigiram até o endereço e constataram a veracidade do fato, onde foi apreendido um revólver cal.38, municiado com seis munições, quatorze munições sobressalentes e uma motocicleta. Na operação foram presos o presidiário monitorado, natural de Serra Talhada e um homem da cidade de Tabira.

Após a prisão, os envolvidos, juntamente com o material apreendido foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil local, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto