Preso é baleado por PM na cadeia pública de Serra Talhada

Um preso da cadeia pública de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, foi baleado por um policial militar na última quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, os presos tentavam arrancar o portão da cadeia no momento do ocorrido.

Conta a polícia que os detentos estavam agredindo o policiamento com palavras ofensivas e, em dado momento, partiram em direção ao portão de acesso ao setor da guarda para arrancá-lo. Um sargento, então, deu dois disparos para o alto. Uma das balas teria ricocheteado na grade superior do pátio interno e atingindo um dos presos na mandíbula.

De acordo com a Polícia Militar, o ferido não corre risco de morte. A arma do sargento foi recolhida para perícia. Um inquérito policial militar foi aberto e os policiais ouvidos. A Delegacia de Polícia Civil da cidade recebeu o boletim de ocorrência do caso.

