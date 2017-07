Presos 4 integrantes de quadrilha que roubava carros na Bahia para adulterá-los em Pernambuco

Em nota, a polícia informou que equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), sediadas em Juazeiro, prenderam Luiz Carlos Cunha Fernandes, de 27 anos, quando ele transitava com um Fiat Doblò pela Avenida Adolfo Vianna, em Juazeiro. Segundo a Polícia Civil, o veículo foi roubado, no início do mês, em Feira de Satana, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador, e estava sendo levado para ser entregue aos outros integrantes do bando, em Petrolina.