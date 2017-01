PRF confirma segunda morte em acidente entre carro e caminhões na BR-232

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, na tarde desta quarta-feira (11), a segunda morte ocasionada pelo acidente envolvendo dois caminhões e um carro na BR-232, em Bonança, no município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife. As duas vítimas que faleceram estavam em um carro que foi esmagado por dois caminhões na manhã desta quarta.

O condutor do carro, de 53 anos, e o passageiro, de 45 anos, não resistiram aos ferimentos. Os motoristas dos outros dois veículos não tiveram ferimentos. Segundo a PRF, um dos caminhões estava parado na pista. O carro reduziu a velocidade para não colidir contra ele, mas acabou sendo imprensado por outro caminhão que vinha logo atrás.

Devido ao impacto da colisão, o veículo foi praticamente dobrado ao meio. O acidente aconteceu por volta das 10h15 no Km 32, próximo a um parque aquático. Cerca de seis horas após a ocorrência, o tráfego nesse trecho da rodovia foi liberado.

Outros acidentes

Em outubro do ano passado, dois graves acidentes foram registrados na mesma região. Um deles ocorreu no dia 3, no quilômetro 31, e deixou quatro pessoas feridas. A batida envolveu três caminhões, quatro carros e uma moto.

Segundo a PRF, um caminhoneiro perdeu o controle do veículo e colidiu com o canteiro central. O condutor de um caminhão vermelho que vinha em seguida não conseguiu frear a tempo e precisou ser socorrido por um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). Ele foi levado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

No dia 4, um carro capotou no quilômetro 28 e duas pessoas morreram. Uma delas ficou presa às ferragens. O acidente ocorreu às 6h50, nas proximidades do Parque Aquático. De acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, no sentido Recife. O trânsito ficou complicado na área. (G1)