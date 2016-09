PRF inicia ‘Operação Romarias’ em PE e fiscaliza BRs do Sertão e Agreste

Começa a partir desta quinta-feira (1º), a ‘Romarias 2016’ da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com isso, será intensificada a fiscalização nas BRs 407, 116 e 232, que cortam os municípios pernambucanos de Petrolina e Salgueiro, no Sertão e Caruaru, no Agreste do estado. As ações serão executadas até o dia 2 de novembro, quando encerram as principais romarias da região.

De acordo com a PRF, 33% dos romeiros que seguem para as cidades de Canindé e Juazeiro do Norte, no Ceará, têm como origem cidades pernambucanas. Eles fazem a peregrinação como penitência e o pagamento de promessas. Nesta época, tornou-se comum o uso de transportes irregulares como caminhões paus de arara e ônibus sem condição de circulação.

A Operação objetiva coibir o transporte irregular de passageiros, e, desta forma, preservar a segurança dos viajantes. Em 2014, a PRF abordou 4861 romeiros em 250 paus-de-arara. Em 2015, foram interceptados 1164 romeiros em 63 caminhões deste tipo.

O período de maior deslocamento para as romarias são:

DATA ROMARIA De 01 a 15 de setembro Romaria Nossa Senhora das Dores De 13 a 19 de setembro Motoromaria De 06 a 16 de outubro Romaria São Francisco De 30 de outubro a 02 de novembro Romaria de Finados