PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais em Pernambuco no feriado de Tiradentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, entre a meia-noite desta quinta-feira (20) e a meia-noite do domingo (23), a ‘Operação Tiradentes 2017’ nas rodovias federais em Pernambuco. Durante o feriado prolongado, a fiscalização nas estradas será intensificada com o objetivo de coibir acidentes graves, que deixam feridos ou mortos.

Durante as abordagens, os policiais vão verificar se os motoristas e passageiros dos veículos utilizam o cinto de segurança e se o dispositivo de retenção para crianças está sendo usado de forma adequada. Tal medida tem o objetivo de preservar vidas, já que os equipamentos reduzem em até 75% as chances de morte em caso de colisão, segundo a PRF.

“O dispositivo de retenção deve seguir as normas conforme a idade e o peso da criança, de acordo com o que é indicado pelo fabricante. Até um ano, deve-se utilizar o bebê conforto, de costas para o motorista; de um a quatro anos, a cadeirinha; e de quatro a sete anos e meio, o assento de elevação. Crianças de até 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro do veículo com o cinto de segurança”, explica a PRF por meio de nota.

Além de alertar para o risco de utilizar o celular ao dirigir, a fiscalização também coibirá infrações mais graves, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens arriscadas e irregulares, o uso inadequado de motocicletas e a embriaguez ao volante, com o apoio da operação Lei Seca.

As ações educativas também serão ampliadas, principalmente na cidade de Garanhuns, no Agreste, que recebe um festival de música de quinta (20) a sábado (22), período em que é utilizado o ônibus do Cinema Rodoviário, adaptado para receber e orientar motoristas e passageiros.

As ações também contarão com a aeronave da Base de Operações Aéreas, que atuará em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A PRF também informou que o enfrentamento à criminalidade será reforçado com o apoio do Núcleo de Operações Especiais e dos grupos de Operações com Cães, Patrulhamento Tático e de Motociclismo. (G1)