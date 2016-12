PRF orienta motoristas sobre cuidados durante viagens no Sertão de PE

A Polícia Federal Rodoviária (PRF) de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, está orientando os motoristas que vão pegar a estrada sobre os cuidados para evitar acidentes na BRs. Desde o dia 16 de dezembro a PRF iniciou a ‘Operação Rodovidas’, que foi intensificada com a proximidade do Natal, quando o fluxo de veículos nas estradas é ainda maior.

Segundo as recomendações da PRF, o motorista deve evitar o excesso de velocidade, a sinalização, observar as condições dos veículos, usar cinto de segurança, assento adequado para crianças e não ingerir bebida alcoólica quando estiver dirigindo.

A PRF pede que os condutores fiquem atentos ao limite de velocidade permitido na via. “Uma das causas de acidente, inclusive com vítimas fatais, são as ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade. Todas essas infrações mostram estatisticamente que são responsáveis por cerca de 33% das mortes no trânsito”, disse o inspetor Geremias Almeida.

Assim como determinado em lei, ao trafegar nas BRs, o motorista não deve esquecer de ligar o farol. “É obrigatório o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias. É uma forma de ser visto, principalmente por aqueles que se atrevem a fazer ultrapassagens indevidas”, disse.

Outro ponto destacado pelo inspetor é o uso do celular ao volante. “Infelizmente os acidentes ocorrem por algumas atitudes e o uso do celular, ao mesmo tempo que se está dirigindo é uma das causas que tem proporcionado muitos acidentes”, argumentou.

Condições do veículo

Os motoristas que vão pegar a estrada, antes devem conferir as condições mecânicas dos veículos. “É o básico. Qualquer proprietário de veículo sabe que para trefegar na rodovia é preciso está com o veículo em condições de segurança para que ele possa fazer essa viagem com segurança para si e para seus familiares, falou Geremias.

Combate a alcoolemia

Dentro da ‘Operação Rodovidas’, a PRF trabalha com parceiros, como a Polícia Militar, Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana de Petrolina (Ammpla) e Secretaria de Saúde. “Todos os órgãos juntos procuram combater a repressão a embriaguez no trânsito. As pessoas devem se conscientizar. É uma multa que chega a quase R$ 3 mil, a carteira de habilitação será suspensa. Então, as pessoas devem refletir e não dirigir ao beber”, enfatizou o inspetor. (G1)