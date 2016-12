PRF restringe tráfego de caminhões e lombadas são desligadas em Pernambuco

Durante as férias e festas de fim de ano, o fluxo de veículos nas rodovias e estradas aumenta consideravelmente. Para prevenir acidentes e melhorar a fluidez do trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu restringir o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias federais (BRs) de pista simples. Caminhões que carregarem combinações de cargas, chamados de bitrens, com dimensões excedentes e caminhões cegonhas devem obedecer aos períodos de restrição.

As limitações vão vigorar no sábado (24), véspera de Natal, e no dia 31, véspera de Ano Novo. A PRF recomenda que, antes de pegar a estrada, o motorista deve realizar uma revisão no veículo e na documentação, que deve estar dentro da validade.

“Os deslocamentos durante o dia são mais recomendados, pois permitem a melhor visibilidade da rodovia, e a utilização do cinto de segurança, além de ser obrigatória, reduz em até 75% o risco de morte no caso de acidentes”, disse o chefe de comunicação da PRF, inspetor Cristiano Mendonça.

Também para aumentar a fluidez no trânsito, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) decidiu desligar lombadas eletrônicas localizadas nos trechos mais movimentados das principais rodovias do grande Recife. A PE-27 (Aldeia – KM 0,7), PE-35 (Itapissuma – KM 7,3 e 7,9), PE-060 (Ipojuca – KM 16,63) e BR-232 (Curado – entre os km 6,2 e 9,2). Os equipamentos de fiscalização eletrônica serão religados apenas às 5h da segunda-feira (26).

Na BR-232, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, o tráfego de veículos era intenso, de acordo com a PRF. Por volta das 10h, chegou a haver engarrafamento no local.

Ainda de acordo com a PRF, havia um caminhão no acostamento da via, em frente ao Comando Militar do Nordeste, mas a causa do tráfego intenso era apenas a movimentação de pessoas saindo da capital.

Operação Rodovida

Desde o dia 16 de dezembro, a operação integrada ‘Rodovida’ foi lançada por diversos órgãos, para intensificar as fiscalizações no período de fim de ano. Além da PRF, participam da ação o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran), o Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Policiamento de Trânsito.

Em 2015, durante o período de festas de fim de ano, houve mais de 100 feridos em acidentes nas rodovias de Pernambuco. Ao todo, 18 pessoas morreram. Bagagem

Com as férias, aumenta o número de pessoas que viajam de carro, passando pelas principais rodovias do estado, levando grandes volumes de bagagem nos carros. O inspetor Cristiano Mendonça lembra que é importante tentar ao máximo não deixar bagagens nos bancos dos veículos e inserir tudo no porta-malas. “Em caso de acidente, o motorista pode ser atingido pelos objetos. No teto dos carros, por exemplo, só podem ser levados volumes com até 50 centímetros de altura”, explicou Cristiano.

