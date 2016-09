Procissão, missa e show de João Carlos marcam o encerramento da festa da padroeira de Serra Talhada

Em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, a quinta-feira foi marcada por homenagens a Nossa Senhora da Penha, padroeira do município. Centenas de fiéis percorreram aproximadamente 3 quilômetros, na procissão de encerramento da tradicional Festa de Setembro.

A procissão passou pelas principais ruas da cidade e, muitos fiéis caminharam descalços, e com roupas que lembravam anjos e santos. O momento foi um verdadeiro ato de fé e renovação cristã.

Todas as vezes que nós olhamos para Maria, nos sentimos levados a sermos discípulo e cada vez mais fiéis e missionários cada vez mais corajosos do evangelho do meu filho Jesus. O show do padre João Carlos encerrou as atividades religiosas no município.

Via Júnior Campos